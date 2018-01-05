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غزة- الرسالة نت

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن المنخفض الجوي العميق المصحوب بكتلة هوائية باردة يتعمق تأثيره اليوم الجمعة في البلاد؛ لذا يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائما وبارداً إلى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 90 كم/ساعة والبحر مائجا.

وتنبأت الدائرة بأن يكون الجو يوم غد السبت، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً، وتسقط بإذن الله أمطار متفرقة على مختلف المناطق، وتضعف فرصة الهطول في ساعات النهار، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وأضافت: أما يوم الأحد المقبل، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت بأن يكون الجو يوم الاثنين المقبل، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتابعت الأرصاد الجوية: إننا نحذر خلال فترة المنخفض الجوي من تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد وغزارة الأمطار، وكذلك من شدة سرعة الرياح التي قد تصل في سرعتها في بعض الهبات إلى 90 كم/ساعة.