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الضفة المحتلة- الرسالة نت

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عمليات تفتيش وتمشيط طالت أجزاء من مدينة الخليل وعددا من المناطق المجاورة.

وتخلل ذلك قيام الاحتلال باعتقال مواطن من المدينة على الأقل، واستجواب آخرين.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أيمن أبو عمر من منطقة شارع بئر السبع بمدينة الخليل بعد مداهمة منزله، فيما انتشرت آليات احتلالية في منطقة الحاووز الأول.

كما اقتحم الاحتلال منزل المواطن محمد بنات في مخيم العروب شمال محافظة الخليل، وسلمت نجله مجدي ( 27 سنة) بلاغاً لمراجعة مخابراتها.