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القاهرة-الرسالة نت

أعلنت الخارجية السودانية أنها استدعت سفيرها لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم بغرض التشاور، دون أن تذكر السبب أو مدة الاستدعاء.

وقال بيان نشرته وكالة السودان للأنباء إن "وزارة الخارجية قررت استدعاء سفير السودان لدى القاهرة السفير عبد المحمود عبد الحليم إلى الخرطوم بغرض التشاور".

من جانبها، ردت الخارجية المصرية بالقول إنها تقيم خطوة استدعاء السودان سفيره لاتخاذ الإجراء المناسب.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن "مصر تقوم الآن بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب"، دون تفاصيل.

وتشهد العلاقات بين السودان ومصر توترا ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين المستمر منذ سنوات.

وخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، اتخذت السلطات المصرية بشكل لافت سبعة إجراءات ثلاثة منها في يوم واحد مقابل إجراء سوداني واحد، بشأن مثلث حلايب وشلاتين.

ومن بين الإجراءات المصرية التوجه بشكوى لمجلس الأمن ضد السودان، وبناء مئة منزل في حلايب، وبث خطبة الجمعة الماضية من المنطقة المتنازع عليها، وبث برنامج تلفزيوني، وإنشاء سد لتخزين مياه السيول، وميناء للصيد.

في المقابل، أعلن السودان عدم اعترافه باتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية، معللا ذلك بأنها تمس حقه في المثلث الحدودي، كونها اعترفت بحلايب ضمن الحدود المصرية.