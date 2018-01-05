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غزة- الرسالة نت

أعلن وزير الأشغال العامة والاسكان مفيد الحساينة صباح اليوم الجمعة، عن جاهزية وزارته بجميع طواقمها الهندسية والفنية لمواجهة آثار المنخفض الجوي.

وأضاف الحساينة في بيان صحفي: تم إعلان حالة الطوارئ بالوزارة واستنفار طواقمنا الفنية كافة للعمل على مدار الساعة لمواجهة آثار المنخفض الجوي، متمنين السلامة التامة والعافية لكل أبناء شعبنا.

وتابع: تم تسخير كل آليات ومعدات الوزارة لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي في المحافظات الشمالية والجنوبية في الوطن، وقد أجريت الاتصالات للوقف عن كثب على تطورات وآثار المنخفض الجوي وكيفية تعامل آليات وطواقم الوزارة مع التطورات في الميدان.