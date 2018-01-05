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القاهرة-الرسالة نت

لقى سائح مصرعه وأصيب عشرون اليوم الجمعة جراء ارتطام منطاد بالأرض كان يقل سياحا قرب مدينة الأقصر جنوب مصر.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني أن المنطاد كان يقل 20 سائحا من جنسيات مختلفة، من دون تحديدها.

ووفق مصادر في الشركة المالكة للمنطاد، نجح قائده في السيطرة عليه والهبوط به اضطراريا بعد انجرافه ناحية الصحراء بسبب الرياح الشديدة، وهو ما قلل عدد الضحايا.

وكانت ست رحلات منطاد قد أقلعت في سماء غرب مدينة الأقصر، الغنية بمقابر ومعابد ملوك وملكات الفراعنة صباح اليوم الجمعة، إلا أن شدة الرياح المفاجئة دفعتها بعيدا عن مسارها فوق المنطقة الأثرية، وجرفتها على جانب طريق صحراوي يربط بين محافظتي الأقصر وقنا.

وحسب مصادر في الاتحاد المصري لشركات المنطاد في الأقصر، نجح الطيارون في الهبوط الاضطراري والحفاظ على أرواح السياح، لكن ارتطام المنطاد بالأرض لحظة هبوطه أدى إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين.

وكانت السلطات المصرية قد سمحت مجددا برحلات المناطيد في سماء الأقصر بعد حادث في أبريل/نيسان 2013 أودى بحياة 19 سائحا.