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غزة-الرسالة نت

كشف عبد الرحمن شديد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، جملة قالها المهندس يحيى عياش لحظة سماعه خبر اغتيال رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق إسحاق رابين.

وقال شديد في الذكرى الثانية والعشرين لاستشهاد المهندس الأول لكتائب القسام، مساء الخميس :"إن الشهيد المهندس يحيى عياش قال عند سماع خبر مقتل رابين:"الحمد لله أن أراني مقتل رابين قبل أن يريه مقتلي، كي لا يفرح به".

ونقل شديد ما قاله عياش، في ذكرى استشهاد المهندس، وذلك عن أحد قادة كتائب القسام في قطاع غزة.

وكان الهوس الصهيوني قد بلغ ذروته حين قال رئيس آنذاك إسحق رابين: "أخشى أن يكون عياش جالساً بيننا في الكنيست (البرلمان)"، مضيفاً "لا أشك أن المهندس يمتلك قدرات خارقة لا يملكها غيره".

وفي 4 نوفمبر 1995، اغتيل رئيس وزراء الكيان الأسبق إسحاق رابين بإطلاق نار من شخص صهيوني.