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الرسالة نت-وكالات

أعلن معهد التمويل الدولي أن مستويات الديون العالمية قفزت إلى رقم قياسي مرتفع بلغ 233 تريليون دولار وذلك خلال الربع الثالث من العام الماضي.

واستدرك قوله: "يوجد نمو اقتصادي قوي، يشير إلى أن النسبة المئوية للدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي متراجعة".

وذكر أن إجمالي الديون زاد بواقع 16 تريليون دولار في الربع الثالث مقارنة مع مستواها في نهاية 2016، وأن النسبة المئوية للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، سجلت رابع هبوط فصلي على التوالي مع نمو الاقتصاد العالمي.

وسجلت الصين تباطؤا في وتيرة تراكم الديون مع ارتفاعها بمقدار نقطتين مئويتين العام الماضي، لتصل إلى 294 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع متوسط زيادة سنوية 17 نقطة بالمئوية ما بين عامي 2012 إلى 2016.

وحذر المعهد من استحقاقات كبيرة للديون في الأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن سندات وقروضا مجمعة تزيد قيمتها على 1.5 تريليون دولار، سيحين مواعيد استحقاقها حتى نهاية 2018.

وأضاف أن الصين وروسيا وكوريا الجنوبية والبرازيل لديها جداول زمنية ثقيلة لسداد ديون دولارية هذا العام.