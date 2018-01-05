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صنعاء-الرسالة نت

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية إطلاق صاروخ قصير المدى من طراز جديد على موقع عسكري جنوبي السعودية، وقالت إن الصاروخ استهدف معسكر قوة الواجب في نجران.

ولم يكشف الحوثيون تفاصيل عن نوعية الصاروخ الجديد الذي تم إطلاقه، لكنهم قالوا إن التجربة كانت ناجحة.

ومن جانبها قالت وسائل الإعلام السعودية إن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخا بالستيا فوق منطقة نجران جنوبي المملكة.

ويأتي إطلاق هذا الصاروخ بعد أسابيع من إطلاق الحوثيين صاروخا من نوع "بركان تو أتش" البالستي على قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض.

من جهة أخرى أطلق الحوثيون صاروخا بالستيا على مدينة الخوخة جنوب محافظة الحُدَيدة غربي اليمن، وأفادت مصادر محلية بأن الصاروخ سقط دون وقوع خسائر.