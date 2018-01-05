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الرسالة نت-ترجمة خاصة

أعلن البيت الأبيض الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب سيبحث اليوم الجمعة خفض المساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية، بعد تصريحاته التي قال فيها الثلاثاء الماضي "نمنحها مئات الملايين من الدولارات والسلطة لا تحترمنا".

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن ترامب قال في تصريح خاص لها "إن الإدارة الأمريكية تدرس خفض المساعدات المالية للفلسطينيين في ضوء سلوكهم الأخير تجاه الولايات المتحدة".

وتوقعت الصحيفة ألا تؤدي مناقشة القرار إلى اتخاذه في الوقت القريب، إلا أنه قد يحدث مستقبلاً.

وكان ترامب قد هدد في بداية الأسبوع الجاري، بخفض الميزانية الأمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية، في تغريدتين نشرهما على حسابه على توتير، وتساءل عن سبب استمرار الولايات المتحدة بدعم السلطة الفلسطينية بعد رفضها التفاوض لتحقيق عملية السلام بعد الاعتراف الأمريكي بمدينة القدس المحتلة عاصمة "لإسرائيل".

وقبل ساعات ذكرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "نيكي هايلي"، أن ترامب مهتم بإنهاء الدعم الأمريكي للفلسطينيين حتى يعودوا إلى طاولة المفاوضات.

وأكدت هيلي رداً على سؤال صحفي حول اعتزام الولايات المتحدة خفض ميزانية الأونروا والأمم المتحدة المخصصة للاجئين، أنه لم يتضح أي شيء تجاه هذه الأمر.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الأونروا "كريس غانز" لصحيفة هآرتس "إن الوكالة لم تتلق بعد أي معلومات من الإدارة الأمريكية عن تغيير في التمويل، وهي أكبر مانحي الوكالة إذ تحول أكثر من 300 مليون دولا سنوياً".