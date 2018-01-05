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أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت على الشريط الحدودي شرق مدينة غزة، رغم سوء الأحوال الجوية في جمعة الغضب الخامسة على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.

وأفاد مراسلنا أن عشرات الشبان توجهوا للشريط الحدودي بالقرب من موقع ناحل عوز شرق مدينة غزة، ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة، ورد الاحتلال باطلاق النار المطاطي والمعدني والقنابل الغازية المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب في القدم، جرى نقله لمجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج.

ووبدوره أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أن شاب أُصيب بجراح متوسطة في القدم برصاص الاحتلال شرق غزة.

يشار، إلى أن اليوم يصادف الجمعة الخامسة بعد إعلان ترامب بشأن القدس، ورغم سوء الأحوال الجوية إلا أن الشباب الغاضب أصر على مواجهة الاحتلال.