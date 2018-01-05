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الرسالة نت - وكالات

أعلن ريال مدريد إصابة قائد الفريق سيرجيو راموس، خلال تدريبات الفريق التي خاضها اللاعبون، الذين لم يسافروا لمواجهة نومانسيا في ذهاب دور الـ16 من كأس إسبانيا.

وقال النادي "الملكي" في بيان له: "أظهرت الفحوصات الطبية، التي أجريت لراموس، من الخدمات الطبية، أنه يعاني من إصابة عضلية، في العضلة النعلية اليسرى, وسيتم تقييم تطور حالته باستمرار".

من المتوقع أن يغيب اللاعب عن الملاعب، لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، حيث لن يشارك في مباراتي فريقه بالدوري الإسباني، ضد سيلتا فيغو، وفياريال.

كما سيغيب راموس أيضاعن مباراة العودة ضد نومانسيا في إياب دور الـ16 من كأس إسبانيا.