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رام الله-الرسالة نت

أعلن الدفاع المدني أن طواقمه تعاملت مع 98 حادثا منذ صباح اليوم الجمعة، ووصفها بأنها حوادث بسيطة واعتيادية، ولم تؤدي لوقوع إصابات.

وبين أن 60% من طبيعة الحوادث التي تعاملت معها طواقم الدفاع المدني كانت عبارة عن إزالة أجسام متساقطة وشفط مياه من داخل منازل، بينما شملت تدخلات الجهاز عمليات فتح عبارات وحرائق بسيطة وسحب مركبات وإنقاذ من مصاعد.

وأوضح أن أعلى نسبة حوادث سجلت في محافظة جنين، حيث تعاملت طواقم الجهاز من 30 حادثا، تليها محافظتا طولكرم ورام الله والبيرة حيث تعاملت الطواقم مع 16 حادثا.

ومن أبرز الحوادث التي تعامل معها الدفاع المدني خلال هذا المنخفض، إنقاذ خمسة مواطنين علقوا داخل سيارة على طريق فرعي قرب قرية سردا، شمال مدينة رام الله، وانهيار برج لإذاعة محلية في مدينة الخليل، وانفجار سخان ماء "بويلر" في مدينة البيرة، دون أن يؤدي لوقوع إصابات.

وأشار الدفاع المدني إلى أن كافة الطرق الرئيسية سالكة في المحافظات، حيث أغلقت بعض الطرق في محافظتي جنين وطولكرم بسبب تجمعات الأمطار. أما بخصوص الحالة العامة، فتوقفت الامطار في محافظات طولكرم وقلقيلية، بينما يتواصل سقوط الأمطار في جنين ونابلس وطوباس، وفي محافظات الوسط والجنوب رياح قوية وأمطار.

من جهته، قال مدير عام الأرصاد الجوية يوسف أبو أسعد إن المنخفض الجوي سيتواصل حتى ساعات متأخرة من هذه الليلة، بينما تبقى الفرصة قائمة لسقوط الأمطار حتى ساعات ما بعد ظهر غد السبت، ليبدأ بعدها المنخفض بالانحسار ويتوقف تأثيره تماما في ساعات المساء.

وبين أن محافظة جنين سجلت أعلى كميات هطول منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، حيث سجلت هطول 38 ملم منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، تبعتها محافظة طولكرم التي سجلت هطول 30 ملم للفترة ذاتها.

وأوضح أن كميات الهطول حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم في عدد من المحافظات جاءت كالتالي، محافظة جنين 71 ملم، نابلس 38 ملم، الخليل 34 ملم، رام الله والبيرة 14 ملم، حيث بدأ الهطول فيها متأخرا.

وقال أبو أسعد إن كمية الأمطار الهاطلة ممتازة حتى الآن، حيث بلغت نسبة هطول الامطار في محافظة الخليل 30% من المعدل السنوي، و26% في محافظة جنين، 20%في محافظة نابلس.

وحذر أبو أسعد من خطر تشكل الضباب والسيول هذه الليلة، والسائقين من خطر الانزلاق، والمزارعين وأصحاب "البركسات" من سرعة الرياح العالية.