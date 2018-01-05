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رام الله - الرسالة نت

قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة نفذت 4071 اعتداء على المواطنين خلال العام الماضي.

وأوضحت إحصائية للجنة الجمعة أن من بين تلك الاعتداءات 2863 اعتقال واستدعاء على خلفية انتماء سياسي وممارسات ونشاطات أخرى، سواء مقاومة الاحتلال أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أحصت 672 حالة اعتقال نفذها جهاز الوقائي، و452 اعتقالا نفذها جهاز المخابرات، فضلا عن حالة اعتقال وحيدة لدى الاستخبارات و7 لدى الشرطة، فيما لم تحدد 123 حالة اعتقال أخرى.

وأشارت إلى أن من بين المعتقلين 680 أسيرًا محررًا، و738 معتقلاً سياسيًا سابقًا لدى نفس الأجهزة، كما شملت الاعتقالات 242 طالبًا جامعيًا، و45 صحفيًا، و27 معلمًا، و12 طالبًا مدرسيًا، بالإضافة لـ7 أطباء و5 محاميين و5 تجار و5 موظفين و5 مهندسين، و11 إمامًا ومحاضرًا جامعيًا.

وحول الاستدعاءات، أكدت اللجنة أن الوقائي استدعى 803 مواطنين، و651 استدعتهم المخابرات، فيما لم تتضح 154 حالة أخرى.

وشملت الاستدعاءات، بحسب اللجنة، 975 معتقلاً سياسيًا سابقًا، و749 أسيرًا محررًا، و183 طالبًا و67 صحفيًا بالإضافة 34 معلمًا و14 طالبًا مدرسيًا و8 أطباء و3 محاميين، وتاجرين ومهندس