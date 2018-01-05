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رام الله-الرسالة نت

قال تقرير أممي، إن الجيش الإسرائيلي قتل ستة فلسطينيين خلال قمع قواته للمظاهرات التي اندلعت خلال الأسبوعين الماضيين، احتجاجا على قرار الولايات المتحدة الأمريكية إعلان القدس المحتلة عاصمة لـ "إسرائيل".

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في تقريره الصادر الجمعة، أن من بين الشهداء الستة؛ طفل فلسطيني من قضاء رام الله، وخمسة شبان من قطاع غزة، استشهد اثنان منهم متأثرين بإصابات تعرّضوا لها يومي 8 و17 كانون أول/ ديسمبر الماضي.

وأضاف أن 2654 مواطنا فلسطينيا أصيبوا جرّاء قمع قوات الجيش الإسرائيلي للمظاهرات الرافضة لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (بتاريخ 6 كانون أول/ ديسمبر الماضي)؛ من بينهم 250 طفلا.

ووثق تقرير "أوتشا" قتل القوات الإسرائيلية لأربعة عشر فلسطينيا وإصابتها بـ 4549 آخرين منذ اندلاع موجة المظاهرات.

وسجّل التقرير تنفيذ قوات الجيش الإسرائيلي لـ 170 عملية اعتقال في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين الأخيرين، طالت 214 فلسطينيا؛ من بينهم 18 طفلا على الأقل.

كما رصد 22 عملية إطلاق نار باتجاه مزارعين وصيادين فلسطينيين من قطاع غزة، أسفرت عن إصابات في صفوفهم، واعتقال اثنين آخرين من قبل القوات الإسرائيلية.

وشهد الأسبوعين الماضيين مصادرة السلطات الإسرائيلية وهدمها لخمس منشآت فلسطينية في الضفة الغربية وشرقي القدس، ما تسبب في تهجير خمسة فلسطينيين وإلحاق الضرر بـ 33 آخرين، فضلا عن إصدارها لأوامر بهدم ثمانية مبانٍ ممولة من الجهات المانحة في قرية بني نعيم (قضاء الخليل)؛ من ضمنها مدرسة وعيادة طبية ومسجد وخمسة مبانٍ سكنية.

وحول اعتداءات المستوطنين، سجّل التقرير ثماني هجمات على الأقل، ما تسبب في إصابات بين الفلسطينيين وأضرار بممتلكاتهم.