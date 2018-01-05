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تعدّ الكستناء من أشهى الفواكه الشتوية وأغناها غذائيًّا ترافقنا في أمسياتنا، تناولها محبّب ومذاقها متعة. لها أسماء عدّة منها الكستناء، شاه البلوط، أبو فروة، وبالقسطل. عرفت أشجارها منذ القدم بشجر الخير او فاكهة الشتاء، تتميز بمذاق حلو وشهي، لها استعمالات مختلفة، وتشتهر فرنسا بإعداد طبق الحلوى من الكستناء "مارون جلاسيه".

تؤكل نيئة او مشوية او مسلوقة او مقلية، توضع في اطباق الارز وتزيّن بها، ويمكن ان يُصنع منها الكيك او الخبز عبر طحنها.

هناك أنواع عدة من الكستناء منها: الكستناء الاميركية التي تتميّز بصغر حجمها، والكستناء الصينية متوسطة الحجم، والكستناء الاوروبية شبيهة الشكل بالصينية ولكن أشجارها طويلة، اما الكستناء اليابانية فتمتاز بحبّتها الكبيرة.

تحتوي على الفيتاميناتB1,B2,B5,E,C والكالسيوم والمغنيزيوم، والفوسفور، والزنك، والبوتاسيوم ونسبة ألياف مرتفعة، إضافة الى انها تحتوي على نسبة سعرات حرارية مرتفعة.

وفي حديث مع اختصاصية التغذية والصحة العامة ميرنا الفتى عبر" النهار" أشارت الى فوائده العديدة.

بعض فوائد الكستناء:

- تنظّف الجسم من السموم وتساهم على إدرار البول.

- تفيد في تقوية كريات الدم الحمراء وتقي من فقر الدم.

- تساهم وتسرّع التئام الجروح والقروح لاحتوائها على نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة.

- تنظم نسبة الكوليسترول في الدم وتخفّضها.

- تعزّز وتنشّط عضلات الجسم وتقوّيها.

- تضاعف طاقة الجسم وتنشّطه لاحتوائها على نسبة كربوهيدرات مرتفعة.

- تسهّل عملية الهضم وتنظّمها وتزيل حموضة المعدة.

- يُنصح من يتبع نظاماً غذائياً لانقاص الوزن بعيداً من النشويات ان يتجنب تناولها بكثرة لانها تحتوي على نسبة عالية من النشويات والسعرات الحرارية.

- ينصح بها لمن يعاني من حساسية الجلوتين او القمح لخلوّها من هذه المادة.

- تساعد في إعادة بناء أنسجة الجسم، ويقاوم الهزال.

- تعالج حالات تقيّح الأسنان وأمراض اللثة.

- تفيد الكستناء في علاج حالات السعال الشديد والتشنج وحالات التهاب الجهاز التنفسي.

- تعالج الروماتيزم والأوجاع الناجمة عن الأعصاب.

محاذير تناوله: عدم الإفراط في تناولها، لأنه يؤدّي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون في مختلف أجزاء الجسم وبالتالي تنقلب فوائدها لتصبح مصدر خطر على القلب من خلال زيادة نسبة الكوليسترول في الدم.

- عدم تناول أكثر من 3 حصص في الأسبوع، تفادياً لزيادة الكثير من الوحدات الحرارية إلى النظام الغذائي.

ملاحظة لكل 28غ كستناء مشوية 44 وحدة حرارية