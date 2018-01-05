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القاهرة-الرسالة نت

انتقدت الأمم المتحدة السلطات المصرية لتنفيذها عقوبة الإعدام بحق عشرين شخصا خلال الأسبوع الماضي، وقالت في بيان إن ما حدث أصابها بصدمة عميقة.

ودعت الأمم المتحدة السلطات المصرية إلى إعادة النظر في إصدار عقوبة الإعدام بقضايا مماثلة لتوافق لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما دعتها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات للقوانين والمحاكمة العادلة.

وذكر البيان أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري تكون في حالات استثنائية، ومن المهم أن تتم وفق الإجراءات والمعايير اللازمة لتوفير محاكمة عادلة.

وأضاف أن هناك تقارير أشارت إلى أن السجناء الذين أعدموا ربما تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب قبل محاكمتهم.

وكانت السلطات المصرية قد أعدمت منذ أيام أربعة شبان من رافضي الانقلاب بتهمة التورط في أعمال عنف بكفر الشيخ، وقبلها أعدمت 15 آخرين بتهمة التورط في هجمات بشبه جزيرة سيناء.

الجزيرة