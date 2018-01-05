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الرسالة نت - وكالات

حصد المنتخب العماني لقب بطولة "خليجي 23", بعد الفوز على نظيره الإماراتي (5-4) بركلات الترجيح، عقب التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي خلال المباراة النهائية.

وفشل المنتخبان بالوصول للشباك على مدار 120 دقيقة, علما أن الإمارات أضاعت ركلة جزاء نفذها عمر عبد الرحمن (90).

وفي ركلات الترجيح, استغلت عمان إهدار عبد الرحمن الكرة الخامسة للإمارات, قبل أن يسجل محسن جوهر الخالدي كرة التتويج باللقب.

وحصد منتخب عمان اللقب الخليجي للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2009, كما ثأر لهزيمته في نهائي 2007 على يد الإمارات.