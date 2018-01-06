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الرسالة نت - وكالات

حصل خالد عيسى حارس مرمى منتخب الإمارات، على جائزة أفضل حارس في بطولة "خليجي 23"، التي أقيمت على مدار الأيام الماضية، وتوّج بلقبها المنتخب العماني.

ووصل الأبيض الإماراتي إلى المباراة النهائية, بعدما تخطى العراق في نصف النهائي، قبل أن يخسر اللقب بالهزيمة في النهائي (4-5) بركلات الترجيح أمام شقيقه العماني.

وحصد أحمد مبارك كانو لاعب خط وسط المنتخب العماني جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعدما لعب دورا بارزا في تتويج فريقه باللقب، للمرة الثانية في تاريخه.

ونال المنتخب الكويتي صاحب الضيافة، جائزة اللعب النظيف.