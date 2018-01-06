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الرسالة نت - وكالات

قدّم غوانغزو إيفرغراند الصيني بطل آسيا في 2013 و2015، عرضا لإدارة روما, للتعاقد مع البلجيكي رادجا ناينغولان "المحارب", لتدعيم مركز خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن الإيطالي فابيو كانافارو المدير الفني لغوانغزو، الذي يفضّل تدعيم صفوف فريقه بلاعبين من الدوري الإيطالي، هو من طلب التعاقد مع ناينغولان، وقدّمت إدارة ناديه عرضا بقيمة 40 مليون يورو، نظير الحصول على خدمات لاعب روما.

ووفقا لـ"كالتشيو ميركاتو"، فإن راتب اللاعب البلجيكي حال انتقاله إلى الدوري الصيني، لن يقل عن 4.5 ملايين يورو سنويا.

وطالب كانافارو إدارة ناديه بالاستجابة لكل شروط روما وناينغولان, لتسهيل التعاقد معه, بهدف الاستفادة من خبراته, وقيادة خط وسط الفريق، قبل انطلاق دوري أبطال آسيا الشهر المقبل.

وذكر الموقع الإيطالي أن قيمة الصفقة إن تمت، لن تقل عن 80 مليون يورو، بسبب قانون الضرائب الجديد في الصين، الذي يلزم كل فريق بدفع 100% من المبلغ لمصلحة الحكومة، في خطوة تهدف منها للحد من التعاقدات التي تكبد الأندية مبالغ باهظة.

يشار إلى أن ناينغولان كان تحت أنظار مانشستر يونايتد وتشيلسي وإنتر ميلان، إلا أن إدارة ناديه جددت تعاقده في الصيف الماضي حتى يونيو 2021.