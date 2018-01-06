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غزة- الرسالة نت

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم السبت، غائماً الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، وتضعف فرصة سقوط الامطار تدريجياً خلال ساعات النهار، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

واشارت الى ان الجو يكون يوم غد الاحد، غائما جزئيا الى صاف بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين اليوم السبت من: تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، ومن خطر التزحلق على الطرقات.