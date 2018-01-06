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الرسالة نت - وكالات

أنباء عن اعتقال جديد لأمراء سعوديين وجهوا انتقادات للسلطة

الرسالة نت - وكالات

أفاد كاتب سعودي بارز، الجمعة، باعتقالات جديدة طالت عددا من الأمراء السعوديين، موضحا أنها جرت الخميس، بعد سلسلة اعتقالات طالت أمراء بوقت سابق ووزراء سابقين ورجال أعمال قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وبحسب الكاتب السعودي جمال خاشقجي، فإن اعتقال عدد من الأمراء جاء بسبب "توجيههم انتقادات حيال عدد من القضايا".

وأشار إلى أن اعتقالات الأمراء جاءت على الرغم من أن "بعضهم كان يغرد داعيا للبطش ضد كل من ينتقد الدولة، وأحدهم كان كارها للربيع العربي، ويدعو لاستئصال نشطائه".

اعتقال عدد من الأمراء أمس لتوجيههم انتقادات حيال عدد من القضايا، بعضهم كان يغرد داعيا للبطش ضد كل من ينتقد الدولة، احدهم كان كارها للربيع العربي ويدعو لاستئصال نشطائه … رغم ذلك يجب ان ندعو الا تكون هناك اعتقالات خارج النظام وان تحفظ كرامتهم وحقوقهم .

وكان خاشقجي كشف عن أن أهالي بريدة طالبوا خلال عريضة بالحرب على الفساد ضد أمراء اتهموهم بأنهم تملكوا بشكل غير قانوني مصالح عامة وأراض للدولة.

يشار إلى أن السلطات اعتقلت بأوامر من ولي العهد السعودي الذي يرأس لجنة تحقيق خاصة 11 أميرا، وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، من بينهم الأمير الوليد بن طلال، ورجال أعمال.