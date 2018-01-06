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غزة- الرسالة نت

وجهت ادارة شرطة المرور نصائح وارشادات للسائقين اثناء القيادة في الطقس الماطر.

وبينت في نشرة ارشادية اصدرتها اليوم السبت، ان الطرقات المبللة تعتبر احد التحديات التي تواجه مستخدمي الطرق وخاصة السائقين، فالأمطار الغزيرة، بالإضافة لبعض الظواهر الجوية المصاحبة مثل الضباب، تسبب تدنٍ ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية، مما يشكل خطرا كبيراً، لذا يتوجب على السائقين تفقد جاهزية مركباتهم باستمرار، وخاصة قبل بداية الامطار ومع بداية فصل الشتاء وذلك من خلال :التأكد من فعالية الفرامل ومن زيت الفرامل، وتفقد بطارية المركبة واستبدالها إذا كانت ضعيفة، حيث أن كفاءتها تقل في الطقس البارد، كما ينصح بتفقد صلاحية شمعات الاحتراق "البواجي" (في محركات البنزين)، والتأكد من كفاءة الإطارات الموجودة من حيث وجود تشققات أو انتفاخات، ومن معايرة ضغط الهواء في الإطارات، وضبطها حسب توصية الشركة المصنعة، وفحص مزيلات الضباب، وماسحات الزجاج الأمامي، (والخلفي إن وجدت)، واستبدالها حسب الحاجة، والتأكد من عمل الأضواء الأمامية والخلفية بالإضافة لكشافات الضباب.

كما تقدمت ادارة شرطة المرور بنصائح للأخوة السائقين والتي يجب اتباعها اثناء القيادة في الاجواء الماطرة ومن اهمها: زيادة مسافة التوقف، لان ضعف احتكاك إطار المركبة بالطريق المبلل، ينتج عنه الانزلاق، فهي بحاجة إلى مسافة أكبر للوقوف، وكذلك ترك مسافة امان اثناء القيادة، والمحافظة على الحدود التي تتيح للسائق مشاهدة الآخرين، وللآخرين أيضا بمشاهدته .

كما دعت السائقين الى استخدام مؤشرات الاتجاه اثناء القيادة دوما، وتجنب القيادة في الشوارع الموحلة، لان الفرامل لا تعمل بفعالية عندما تكون مبللة، وكذلك تجنب السرعة العالية، وتخفيف السرعة قدر الإمكان.