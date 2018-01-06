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الرسالة نت –ترجمة خاصة

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الدول العربية والإسلامية ستعترف "بإسرائيل" وتقيم علاقات معها بمجرد التوصل إلى حل دائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وفق قوله.

وأضاف في مقابلة لقناة فرنسية الليلة الماضية، أن 55 دولة قد اتخذت قرارا بذلك خلال مؤتمر في البحرين، وتابع أن هنالك مصالح مشتركة للسعودية و"إسرائيل"، إلا أن انعدام العلاقات بين البلدين حال دون التمكن من الحديث عن محور أمريكي سعودي مصري "إسرائيلي" في المواجهة مع إيران.

وزاد الجبير أن الرياض عارضت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل" لأنه يتنافى مع مبدأ عدم تحديد المكانة النهائية للمدينة قبل التوصل إلى اتفاق دائم، حسبما نقل موقع ريشت كان العبري عن القناة الفرنسية.

وشدد على ضرورة أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، معتبرا أن حل الدولتين هو الأفضل.

ويزور الوزير الجبير باريس حاليا للتحضير لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لفرنسا نهاية الشهر المقبل.

هذا وفي عمان يجتمع اليوم وزراء خارجية كل من الأردن ومصر والسعودية والسلطة الفلسطينية والإمارات والمغرب لبحث قرار الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة "لإسرائيل" وأُفيد بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سيشارك في الاجتماع.