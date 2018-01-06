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الرسالة نت - وكالات

يسعى تشيلسي لتدعيم صفوفه بعدة صفقات، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لضمان التقدم بثبات في "البريميرليغ" ودوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية, أن نادي تشيلسي قرر التخلي عن رغبته، في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو ظهير أيسر يوفنتوس خلال "الميركاتو" الشتوي الجاري.

وأكدت "ديلي ستار" أن جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، يرغب في التعاقد مع ساندرو، ويعتبره هدفه الأول في يناير الجاري.

ويحاول مورينيو التعاقد مع ظهير جديد لتدعيم الجبهة اليسرى، في ظل التقارير، التي تتحدث عن احتمالية رحيل ماتيو دارميان, ولوك شاو.

يشار إلى أن المدير العام لنادي يوفنتوس جوسيبي ماروتا، أوضح أن هناك اهتمام من أندية عديدة بساندرو، لكن في الوقت الراهن لا يوجد أي نوع من المفاوضات.