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نيويورك - الرسالة نت

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية تظاهرة حاشدة تطالب بالإفراج عن الطفلة الفلسطينية عهد التميمي (16عاما)، المعتقلة في السجون الإسرائيلية، والحائزة جائزة "حنظلة للشجاعة" في تركيا.

وشارك مئات الأمريكيين المسلمين وغيرهم من داعمي القضية الفلسطينية في التظاهرة الاحتجاجية التي جرت الجمعة، أمام محطة "غراند سنترال" الشهيرة في نيويورك.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالإفراج عن عهد وجميع السياسيين المعتقلين في فلسطين، وقطع المساعدات عن إسرائيل، وأخرى تندد بـ "خطف الأطفال الفلسطينيين".

وردد المشاركون في التظاهرة هتافات ضد حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تؤكد أن "القدس عاصمة فلسطين"، وتطالب بـ "الحرية لأجل عهد وفلسطين".

ونشر منظمو التظاهرة، بيانا يشير إلى اعتقال إسرائيل للطفلة الفلسطينية الشجاعة، بطريقة غير قانونية، ويدعو الجميع في الولايات المتحدة إلى التحرك ضد هذه التصرفات.

واعتقلت القوات الإسرائيلية "عهد" فجر 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح شمالي رام الله.

وعلى خلفية ذلك، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بالقبض على الطفلة الفلسطينية ومعاقبتها، ومعاقبة كل من ظهر معها في الفيديو وهو يقاوم جنوده.

وبالفعل قامت قوة كبيرة باعتقال عهد من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان أثناء محاولتها زيارة ابنتها.