تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - محمود هنية

رأى أنيس القاسم رئيس مؤتمر فلسطينيي الخارج، أن القرار الأمريكي القاضي بقطع المساعدات عن الأونروا هي خطوة مقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، ضمن خطوات ما تسمى بـخطة "صفقة القرن" التي تعدها الولايات المتحدة لتصفية القضية الفلسطينية، بتواطؤ عربي ودولي.

وقال القاسم في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إن القضية الفلسطينية برمتها وقطاع غزة تحديدا يتعرضان لعملية استباحة وسحق كاملة، من الإدارة الامريكية بدعم وتأييد من دول عربية معروفة.

وذكر أن خطوة قطع المساعدات تزامنت مع قرارات أخرى تمثلت في اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ومسعى ضم المستوطنات الكبرى للسيادة الإسرائيلية في القدس، ما يعني أن هناك تحرك امريكي لتطبيق "الصفقة" بدعم عربي لتصفية حلم إقامة الدولة الفلسطينية.

وشدد على ان تخاذل القيادة الفلسطينية هي التي أوصلت القضية الفلسطينية لهذه المرحلة من الانحطاط والتآمر، مشيرا إلى أن استمرار السلطة في فرض العقوبات على غزة يشير الى دورها التآمري ضد القضية، على حد تعبيره.

وفي غضون ذلك، انتقد القاسم إصرار قيادة السلطة الفلسطينية على عقد المجلس المركزي في رام الله تحت حراب الاحتلال؛ "لأن ذلك سيقيد قراراته ويخفضّ من سقف المطالب الفلسطينية".

وشكّك في رغبة السلطة بتفعيل المؤسسات الفلسطينية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية، خاصة وأن محمود عباس لم يدعو لهذه اللحظة الاطار الوطني المؤقت الذي يضم الأمناء العامين للفصائل لاي اجتماع عاجل لتدارك الازمة الحالية التي تواجهها القضية الفلسطينية.

وقد وافق وزير الخارجية الأمريكي ريكس تلرسلون على تجميد مساعدات منحة بقيمة 125 مليون $ لوكالة الأونروا حسبما نشر موقع وزارة الخارجية الأمريكية حول قرار تجميد المنحة.

ووفقاً للقناة العبرية 14، فإن وزير الخارجية الأمريكي هو الذي أصدر الأمر بتجميد المنحة بالرغم من أن وزارة الخارجية الأمريكية عارضت هذا التخفيض، وأفيد أيضا أنه في اجتماع عقد في البيت الأبيض الليلة الماضية بين ممثلي مختلف الوزارات الحكومية لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض التمويل الأمريكي للأونروا.