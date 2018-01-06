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بيت لحم-الرسالة نت

هاجم مواطنون غاضبون بمدينة بيت لحم مساء اليوم السبت، السيارة التي يقلها بطريرك الروم الأرثوذكس ثيو فيلوس وحطموا زجاجها، بعد أن حاول الأمن تهريبه بعيدً عن موكبه إلا أنه فشل بعد أن تنبه الغاضبون لها.

وألقى المواطنون المسيحيون الحجارة والنفايات، وهتفوا في وجه البطريرك "ياخاين الدين والوطن"، وطالبوا بعزله، بعد اتهامه بتسريب الأملاك الوقفية للكنسية الارثوذكسية بالقدس، لصالح جهات "إسرائيلية".

وقاطع رؤساء بلديات بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور مراسم استقبال "ثيو فيلوس" داخل ساحة المهد، بينما حافظت السلطة الفلسطينية على "البروتوكول"، وتواجد محافظ بيت لحم وممثل الرئيس عند باب كنسية المهمد".

وكشفت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" هددت باجتياح مدينة بيت لحم لتفريق المتظاهرين وتمكين البطريرك تيو فيلوس من الوصول إلى كنيسة المهد.

وكانت المؤسسات الأرثوذكسية قد وجهت دعوات لأبناء الطائفة في فلسطين من أجل التجمع مساء اليوم بمنطقة دوار العمل، من أجل انقاذ الأوقاف الأرثوذكسية من النهب والتسريب، وللمطالبة بعزل البطريك فيلوس واعوانه، والتحرك لتحرير الكنسية من الفساد والفاسدين، واصفة فيلوس بالسمسار الذي يجب منعه من تدنيس كنيسة المهد.

وطالب رئيس بلدية بيت جالا نيقولا خميس، بعزل البطريك فيلوس، أو أن يعزل نفسه، مشدداً على ضرورة أن تساعد السلطة الفلسطينية الطائفة بتحقيق مطالبها.

وأعرب خميس عن سخطه وسخط المواطنين على ما أقدم عليك البطريك فيلوس، ببيع أوقاف الكنيسة التي لا يحق لأحد بيعها.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية صباح اليوم بياناً دعت فيه جماهير الشعب الفلسطيني في بيت لحم إلى التصدي إلى البطريك فيلوس، ومنعه من دخول كنيسة المهد.