تصغير الخط تكبير الخط

نابلس-الرسالة نت

قال جهاز المخابرات الفلسطيني السبت إنه ضبط عصابة كانت تحاول ترويج عملة إسرائيلية مزورة في أسواق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت المخابرات في بيان لها أنه وبعد عملية استخبارية، بناء على معلومات عن نية أشخاص ترويج عملة مزورة في أسواق المدينة، تم القبض على مجموعة تتكون من خمسة أشخاص، كانوا يستقلون مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية.

وبعد ضبط المجموعة وتفتيش المركبة، تم ضبط العملة المزورة، وهي من فئات 20 و50 و100 و200 شيكل.

وتبين أن المركبة فيها أكثر من لوحة تسجيل، ووثائق مختلفة البيانات، بهدف استخدامها في التمويه.

وتم تحويل الموقوفين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم .

وأهاب الجهاز بالمواطنين توخي الحذر وإبلاغ الأجهزة الأمنية عن أية محاولة لترويج عملة مزورة .