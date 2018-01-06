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الرسالة نت - محمود هنية

قال وزير التنمية الاجتماعية الأردني السابق وجيه عزايزة، إن قرار واشنطن بتجميد مساعداتها لميزانية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سيؤثر على ربع ميزانيتها السنوية في مناطق عملياتها الخمسة.

وأوضح العزايزة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن القرار سيؤثر على تخفيض في اجمالي ميزانية الاونروا بشقيها الموازنتين العادية والطارئة بنسبة تصل ما بين (33-35%) تقريبًا.

وذكر عزايزة أن إيرادات الأونروا تنقسم لقسمين، الأول تتمثل في لجنة الطوارئ التي تعمل في الأراضي الفلسطينية وسوريا، وهذه ستتأثر ميزانيتها بنسبة 50% تقريبا، وهي تختص بـتنظيم مشاريع في المناطق التي تعرضت لظروف طارئة، كما الحال في غزة أو بعض المناطق التي منعت السلطة الفلسطينية من القيام بمهامها فيها بالضفة، إضافة الى اللاجئين في سوريا.

وأوضح أن القرار سيؤثر على حوالي 21% من الموازنة العادية للأونروا في مناطق العمليات الخمسة (غزة ولبنان والأردن والسلطة وسوريا)، مشيرا إلى أن اكثر المناطق التي ستتضرر هي غزة واراضي السلطة الفلسطينية ثم لبنان فسوريا فالأردن.

وشدد عزايزة على ضرورة عقد لقاء للدول المستضيفة للاجئين لمناقشة القرار وتداعياته، مشيرا الى ان القرار لن يؤثر على مستقبل وجود الاونروا التي شكلت بموجب قرار دولي، و"العالم لن يقبل بحلها لوعيه بمخاطر القرار المحدقة بشأن قضية اللاجئين".

ورأى أن الاونروا هي المطالبة بتوفير العجز في موازناتها الناتج عن القرار الأمريكي، وعدم القبول به.

وأعلنت واشنطن، عن تجميد مساعداتها المرصودة لميزانية الاونروا هذا العام والمقدرة بـ365 مليون دولار.