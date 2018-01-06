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الرسالة نت - وكالات

يتواصل ظهور الدلالات الواحدة تلو الأخرى، على قرب انتقال نجم ليفربول فيليب كوتينيو، إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كوتينيو لن يسافر مع ليفربول إلى "دبي" الإماراتية خلال الأيام المقبلة، ما يشير إلى قرب رحيله عن الفريق.

ولم يشارك اللاعب في المباراتين الأخيرتين لـ"الريدز"، بداعي الإصابة، التي أكدها الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، والمدرب يورغن كلوب.

وكانت آخر التقارير قد أشارت إلى أن برشلونة، اقترب كثيرا من إنهاء الصفقة مقابل 160 مليون يورو.