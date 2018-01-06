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الرسالة نت - محمود هنية

قال رئيس المؤتمر العام لاتحاد العاملين في وكالة "الاونروا" رياض زيغان، إن الحديث يجري عن تأخير في صرف المنحة الأمريكية للوكالة وليس تجميدًا لها، كما وصله من جهات مسؤولة في (الأونروا).

وأوضح زيغان في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" من عمان، أنّ الولايات المتحدة تقدم منحتها على ثلاثة دفعات، وستتضح الأمور خلال انتهاء الموعد الرسمي لسداد الدفعة الأولى في الخامس عشر من يناير الجاري.

وذكر أن إدارة الاونروا نفت التقارير التي نشرت عن تجميد واشنطن لمساعداتها، وأكدّت انه لم يصلها شيء من هذا القبيل.

وأشار إلى أنه في حال جمدت واشنطن مساعداتها، فإن ذلك يعني تقليص موازنة الوكالة بنحو 50%، خاصة في ظل وجود عجز مالي سابق لدى الوكالة.

ووصف زيغان أي تقليص للمساعدات بـ"الكارثة" التي سينتج عنها، مؤكدا أن هكذا قرارات لن يقبل بها احد لو تمت فعلا.

وكانت القناة العاشرة العبرية قد نقلت عن ثلاثة دبلوماسيين غربيين مطلعين أن الإدارة الأمريكية جمدت 125 مليون دولار، بأوامر من الرئيس دونالد ترامب والتي كان من المفترض أن تحول لأنروا مطلع الشهر الجاري في حين يقدر المبلغ بثلث أموال الدعم الأمريكي السنوية المقدمة للوكالة.