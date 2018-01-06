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الرسالة نت- مؤمن مقداد

هاجم وزير الحرب (الإسرائيلي) السابق موشيه يعلون، اليوم السبت، داعمي مشروع قانون عقوبة الإعدام ضد منفذي العمليات الفلسطينية، بعدما اجتاز القانون القراءة التمهيدية.

وقال يعلون في كلمة له خلال ندوة السبت الثقافية، "إن إسرائيل ستدفع الثمن بعد إقرار قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات لصالح الفلسطينيين وحركة المقاطعة الدولية".

وانتقد يعلون القوانين الأخيرة التي تم التصويت عليها في الكنيست وخاصةً قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات، قائلاً: "هذه قوانين تقوض شرعيتنا، ونحن بذلك نعطي أدوات للاعبين دوليين مثل حركة المقاطعة لتقويض هذه الشرعية".

وفي شأن منفصل، أشار يعلون إلى أنه يعمل على بناء حزبه السياسي الخاص وفق خطط عمل مهمة جدا بالنسبة لجميع (الإسرائيليين)، وأنه سيعتزم الترشح لرئاسة الوزراء.