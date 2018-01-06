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القدس المحتلة-الرسالة نت

أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين، مساء السبت، خلال قمع قوات الاحتلال تظاهرة في مدينة القدس المحتلة، عقب شهر من الإعلان الأمريكي والاعتراف بالمدينة عاصمة لدولة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددًا من النشطاء الفلسطينيين تظاهروا في شارع صلاح الدين بالقدس، منددين بالقرار الأمريكي، رافعين الأعلام الفلسطينية، كما هتفوا بالشعارات الوطنية المناصرة للمدينة والحق الفلسطيني.

وأضافت المصادر أن شرطة الاحتلال استنفرت قواتها في المكان، وصادرت الأعلام الفلسطينية؛ قبل أن تقمع التظاهرة عبر إطلاق القنابل الصوتية، ما أدى إلى تسجيل إصابات في صفوف الفلسطينيين.

وأشارت إلى اعتقال أحد المتظاهرين عقب عملية تفريق المتظاهرين، منبهة إلى أن عددًا من المتظاهرين، كانوا قد أقاموا صلاة المغرب في شارع صلاح الدين عقب عملية القمع الإسرائيلية.

وذكرت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، في بيان مقتضب لها، أن خمسة مواطنين فلسطينيين أصيبوا بقنابل الصوت خلال المواجهات المندلعة في شارع صلاح الدين بالقدس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أعلن في السادس من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2017 القدس عاصمة لـ "إسرائيل"، إضافة لعزمه نقل سفارة بلاده من "تل أبيب" للقدس.

وأثار هذا القرار سخط الشارع الفلسطيني والعربي والدولي، حيث خرجت تظاهرات عالمية منددة لهذا الإعلان، وتأكيدًا على أن القدس كانت وما زالت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية.

وفي الأراضي الفلسطينية، استشهد 16 مواطنًا فلسطينيًا برصاص وقصف الاحتلال، منذ إعلان ترمب، إضافة إلى تجاوز عدد الجرحى والمصابين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس لـ 3 آلاف و500 جريح.