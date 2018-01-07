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الرسالة نت - وكالات

باتت صفقة انتقال حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق النجم الساحلي التونسي، إلى صفوف الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مهددة بالفشل، رغم تحديد موعد وصوله إلى "القاهرة".

وذكرت تقارير صحافية أن النقاز رفض في اللحظات الأخيرة العرض المقدم من مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وقرر البقاء في تونس لحين الموافقة على تعديل شروط انتقاله إلى الفريق "الأبيض".

وطلب اللاعب من وكيل أعماله التواصل مجددا مع إدارة الزمالك لبحث إمكانية تحسين العرض المقدم للتعاقد معه.

يشار إلى أن تقارير صحافية أكدت أن النقاز سيصل "القاهرة" الثلاثاء المقبل للتوقيع بشكل رسمي على عقوده انتقاله إلى الزمالك، بعدما غادر معسكر منتخبه الوطني، الذي يستعد لنهائيات كأس العالم 2018.