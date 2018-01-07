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الرسالة نت - وكالات

اقترب نادي أرسنال من حسم التعاقد مع جوني إيفانز مدافع وست بروميتش ألبيون، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم الخط الخلفي للفريق.

وأوضحت صحيفة "صن" الإنجليزية, أن إدارة أرسنال باتت على بعد خطوات قليلة من الإعلان عن ضم إيفانز لصفوف الفريق، بعد التوصل لاتفاق شبه نهائي مع مسؤولي وست بروميتش.

وبحسب "صن", فإن إدارة أرسنال توصلت لاتفاق مبدئي مع وست بروميتش على ضم اللاعب، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، بناء على رغبة أرسين فينغر المدير الفني لـ"المدفعجية".

ويؤمن فينغر بأن إيفانز هو أفضل مدافع في الدوري الإنجليزي من خارج الفرق الـ6 الكبرى في الموسم الحالي، وبالتالي سيكون خيارا مميزا لتدعيم أرسنال في السنوات المقبلة.

وزاد إعجاب فينغر بقدرات إيفانز بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب خلال مباراة الفريقين بالدوري الأسبوع الماضي، والتي انتهت بالتعادل (1-1).