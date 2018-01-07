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غزة - الرسالة نت

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة, عن إطلاق بطولة الناشئين مواليد 1999, التي تحمل اسم "عهد التميمي" غدا الاثنين على صالة سعد صايل بغزة.

وأكد عبد السلام هنية نائب رئيس اتحاد الطائرة, أن البطولة ستشهد مشاركة 6 فرق من قطاع غزة قسّموا على مجموعتين, ضمّت الأولى كلا من الرباط، وخدمات جباليا، وبيت حانون الرياضي، بينما جاء في الثانية نماء، وشباب جباليا، والصداقة.

وذكر هنية أن اطلاق اسم "عهد التميمي" على البطولة, يثبت بشكل كبير أن الرياضة غير بعيدة عن السياسة, في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وتنطلق البطولة غدا, بلقاء الرباط وخدمات جباليا الساعة الرابعة والنصف مساء, بينما يلعب نماء مع شباب جباليا الساعة الخامسة والنصف.