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الرسالة نت - وكالات

نفى المصري محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأهلي السعودي علمه بموضوع انتقاله إلى صفوف الفتح لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عبد الشافي في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية مباراة الأهلي مع الشعلة في كأس خادم الحرمين الشريفين، إن إدارة النادي أبلغته بالاستمرار مع الفريق، مؤكدا أنه لا يعلم أي شيء عن الانتقال إلى الفتح.

وشارك اللاعب المصري في المباراة التي حسمها فريقه (2-0)، في دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأعلن الأهلي قبل يومين انتقال "شيفو" إلى صفوف الفتح، بالتزامن مع ضم مواطنه مؤمن زكريا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، قادما من الأهلي المصري.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "أنا موجود مع زملائي حتى آخر يوم في عقدي، لا أعرف أي تفاصيل عن عرض الفتح، ولا أعرف ما إذا كانت مواجهة الشعلة هي الأخيرة لي بقميص الأهلي من عدمه".

يشار إلى أن عبد الشافي انتقل إلى صفوف الأهلي قادما من الزمالك عام 2015، وحقق مع الفريق 4 ألقاب هي: الدوري, وكأس الملك, وكأس ولي العهد "قبل إلغائه"، بالإضافة إلى السوبر المحلي.