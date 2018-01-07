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غزة - الرسالة نت

توقع الراصد الجوي لشبكة معا داوود الطروة أن تستقر الأجواء وترتفع درجات الحرارة اعتباراً من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع ، بحيث تصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 – 5 درجات مئوية. فيما ستتأثر البلاد بمنخفض جوي سريع يوم الأحد القادم، بحيث يتجدد هطول الأمطار المتفرقة فوق المدن الفلسطينية باذن الله تعالي .

وفي التفاصيل ترتفع درجات الحرارة اليوم الأحد، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم غد الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غالبا صاف، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الثلاثاء تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبا صاف، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا صاف، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.