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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

أعلن جيش الاحتلال عن ارتفاع اعداد الصواريخ وقذائف الهاون التي اطلقت من قطاع غزة باتجاه اسرائيل خلال العام المنصرم 2017 مقارنة بالأعوام السابقة .

ووفق احصائية نشرها المتحدث باسم الجيش ونقلتها المواقع العبرية فانه وفي عام 2017، أطلق 35 صاروخا على إسرائيل، معظمها سقطت في مناطق مفتوحة، في حين سقط عشرة في مناطق ماهولة أو تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.

ووفقا لبيان الجيش فان معظم هذه الصواريخ تم إطلاقها في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، مقابل 15 صاروخا اطلقت في عام 2016 و 21 صاروخا في عام 2015، وحوالي 5 آلاف في عام 2014.