تصغير الخط تكبير الخط

الرياض - الرسالة نت

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن الدول العربية والإسلامية ستعترف "بإسرائيل" وتقيم علاقات معها بمجرد التوصل إلى حل دائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف الجبير في تصريحات صحفية، أن هناك مصالح مشتركة للسعودية و"إسرائيل"، إلا أنه بسبب انعدام العلاقات بين البلدين، حال دون تمكن الحديث عن محور أمريكي سعودي مصري إسرائيلي في مواجهة إيران

وتابع: "عارضنا قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل لأنه يتنافى مع مبدأ عدم تحديد المكانة النهائية للمدينة قبل التوصل لاتفاق دائم، والقدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية".