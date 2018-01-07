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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

أعلن جيش الاحتلال عن ارتفاع في عدد القتلى بصفوف جنوده ومستوطنيه العام الماضي، رغم تراجع معدل تنفيذ عدد العمليات في الضفة والقدس.

ووفق احصائية نشرها المتحدث باسم الجيش ونقلتها المواقع العبرية فانه وفي عام 2017، وقعت 99 عملية قتل فيها 20 إسرائيليا، وأصيب حوالي 169، مقارنة مع 269 عملية في عام 2016 قتل فيها 17 إسرائيليا وأصيب 263 آخرين

وتأتي هذه العمليات في سياق الرد على الإجراءات الإسرائيلية الهمجية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة.

وقرّ الاحتلال مؤخرًا قانون يتيح لجيشه تنفيذ احكام الإعدام بحق منفذي العمليات، فيما اعترض وزير الحرب الاسرائيلي الأسبق موشيه يعلون القرار الذي وصفه بـ"باب جهنم لإسرائيل".