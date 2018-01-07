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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، حصيلة لأحداث المواجهة مع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفق الإحصائية التي نشرتها القناة السابعة العبرية، فإن جيش الاحتلال اعتقل 3,617 فلسطينيا في عام 2017 مقارنة مع اعتقال 3,143 فلسطينيا في عام 2016.

كما أغلقت قوات الجيش 42 ورشة ومخرطة زعم أنها لصنع الأسلحة في الضفة وتم مصادرة 455 قطعة سلاح، إضافة لمصادرة 10,061,120 شيكل خلال عام 2017 ادعى أنها كانت مخصصة لدعم العمليات وعائلات المنفذين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هناك انخفاض في عدد العمليات خلال عام 2017، لكن كان هناك ارتفاع في عدد القتلى الإسرائيليين، حيث وقعت 99 عملية خلال عام 2017 قتل فيها 20 إسرائيليا وأصيب 169 أخرين، مقارنة بـ 269 عملية في عام 2016 قتل فيها 17 إسرائيليا وأصيب 263 آخرين.

وأكد جيش الاحتلال أن عام 2017 شهد زيادة عدد عمليات إطلاق الصواريخ من غزة، ففي عام 2014 أطلق من غزة 4,897 صاروخا وقذيفة هاون ، وفي عام 2015 أطلق 21 صاروخا وقذيفة هاون، وفي عام 2016 أطلق 15 صاروخا وقذيفة هاون، وارتفع العدد خلال العام الماضي "2017" حيث أطلق 35 صاروخا وقذيفة هاون

ولفت جيش الاحتلال إلى أنه استهدف في عام 2017 59 هدفا في قطاع غزة وتنوعت الأهداف ما بين مواقع تدريب وبؤر مراقبة ومواقع إنتاج أسلحة.

وختم جيش الاحتلال إحصائيته بأن عدد المتسللين عبر الحدود المصرية للداخل المحتل في عام 2017 كان "صفرا"