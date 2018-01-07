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الأراضي المحتلة - الرسالة نت

الخبر الأبرز في المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الأحده معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك الإسرائيلي حول الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 2017، تراجع عدد العمليات في الضفة الغربية، وازدياد عمليات إطلاق القذائف من قطاع غزة، وارتفاع في عدد المعتقلين.

صحيفة يديعوت أحرنوت:

ترمب، كتاب "النار والغضب" كتاب من الخيال، ولم أجري مقابلات مع الكاتب.

معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي للعام 2017، ازدياد إطلاق القذائف من غزة، وتراجع عدد العمليات في الضفة الغربية.

الموقف المصري تجاه إعلان ترمب، لتكن رام الله عاصمة الفلسطينيين بدلاً من القدس.

آلاف تظاهروا ضد الفساد في تل أبيب.

صحيفة هآرتس:

المجندات في جيش الاحتلال يتنازلن عن حقوقهن لصالح الجنود المتدينين، ولا يذهب لقاعات الطعام .

حكومة نتنياهو حكومة يمين متطرف، وأكثر حكومة تسببت بأضرار.

إضراب في بلدية القدس بسبب النية لإقالة موظفين في البلدية.

الاستخبارات المصرية في توجيه للإعلامين بعد إعلان ترمب، ما الفرق بين القدس ورام الله؟

على خلفية المظاهرات ضد النظام في إيران، آلاف تظاهروا دعماً للنظام.

موقع واللا نيوز:

جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك عن العام 2017، اعتقال 3617 فلسطينياً، وتراجع في عدد المصابين منذ العام 2014.

الحاخام الأكبر في دولة الاحتلال ضد حكم الإعدام للأسرى الفلسطينيين، ويقول لا توجد فتاوى تجيز ذلك.

نتنياهو يدعم الموقف الأمريكي لوقف دعم وكالة الغوث ولكن بالتدريج.

صحيفة إسرائيل هيوم:

إيلي يشاي يشق طريق العودة لحركة شاس من خلف ظهر آرية درعي.

سكان قرية الغجر الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة يبدأون التجنيد للخدمة المدنية في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ترمب يرد على كتاب “النار والغضب” بالقول، أنا عبقري ومتزن عقلياً.

صحيفة معاريف:

جيش الاحتلال الإسرائيلي عن العام 2017، تراجع عدد العمليات في الضفة الغربية في العام 2017 ل 99 عملية مقابل 269 عملية في العام 2016.

وزير الحرب الإسرائيلي توصل لقناعة لضرورة الإصلاح في قيادة الوحدات البرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

في أعقاب النية لإقالة 2115 عاملاً، إضراب في بلدية القدس.

آلاف تظاهروا في تل أبيب ضد الفساد.

رئيس وزراء الاحتلال الأسبق أولمرت، ارتكبت أخطاء على المستوى الشخصي، وفي الخدمة العامة.

القناة الثانية الإسرائيلية:

وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية ستنشر قائمة بالمنظمات الداعية لمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

اليوم أيضاً، الخدمات البلدية في القدس متوقفة بسبب الإضراب.

تأجيل التوصيات حول شبهات الفساد ضد نتنياهو لشهر آذار القادم.

ضابط استخبارات مصري، لتكن رام الله عاصمة الفلسطينيين بدلاً من القدس.

القناة العاشرة الإسرائيلية:

59 هدفاً قصفت في قطاع غزة في العام 2017، وتراجع عدد العمليات في الضفة الغربية.

اليوم إضراب شامل في بلدية القدس بسبب إقالة عاملين في البلدية.

رئيس وزراء الاحتلال الأسبق أولمرت، ارتكبت أخطاء على المستوى الشخصي والرسمي.

نتنياهو يطالب رئيسة الوزراء البريطانية بدعم المتظاهرين في إيران.

وزير المواصلات الإسرائيلي، وكالة الغوث الدولية تخلد قضية اللاجئين.

فضائية كان الإسرائيلية:

بسبب انعدام الوعي، تراجع حجم التبرع بالدم في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وزير الداخلية الإسرائيلي درعي حذف من جدول أعماله لقاء مع صديق قدم له المال.

رئيس بلدية القدس يفشل مشروع يدر أموال على البلدية بعدم إقامته منطقة صناعية حسب الاتفاق مع الحكومة.

القناة السابعة الإسرائيلية:

تراجع كبير في عدد عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال العام 2017.

الحاخام الأكبر في دولة الاحتلال يتسحاق يوسف ضد حكم الإعدام للأسرى الفلسطينيين.

ترمب في رده على مؤلف كتاب “الغضب والنار”، أنا ذكي ومتزن عقلياً.

نتنياهو لزعماء العالم، لا تتجاهلوا المظاهرات ضد النظام في إيران.

خطوة للأمام في محاربة المقاطعة على دولة الاحتلال، نشر قائمة بالمنظات الداعية للمقاطعة.

وكالة الأنباء العبرية 0404:

نتنياهو يتحدث مع قادة العالم لدعم المظاهرات ضد النظام في إيران.

ضابط رفيع في الاستخبارات العسكرية المصرية، رام الله يمكن أن تكون عاصة للفلسطينيين.

فضائية 20 الإسرائيلية:

قائمة بمنظمات المقاطعة لدولة الاحتلال الإسرائيلية أعدت من وزارة الشؤون الاستراتيجية وسلمت لوزارة الداخلية الإسرائيلية.

بعد أزمة بين وزارة المالية الإسرائيلية ورئيس بلدية القدس، إضراب شامل في البلدية.

في العام 2017، جيش الاحتلال نفذ أكثر اعتقالات من العام 2016، وتراجع عدد العمليات.