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غزة - الرسالة نت

أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعة أنه سيتم اليوم إعادة إرجاع ال 50 ميجا وات من الكهرباء الإسرائيلية لقطاع غزة.

وقالت سلطة الطاقة في تصريح مقتضب وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، أنه في تمام الساعة العاشرة صباحاً اليوم سيتم إرجاع ال 50 ميجا وات من الكهرباء الإسرائيلية لقطاع غزة.

وبدأت سلطات الاحتلال بتقليص الكهرباء المغذية لقطاع غزة منذ 18 يونيو المنصرم، استجابة لطلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والذي اتخذ عدة إجراءات ضد غزة مؤخرًا.

وبلغت نسبة ما تم تقليصه من مجمل الخطوط الإسرائيلية العشرة المغذية للقطاع قرابة 48 ميجا وات من أصل 120 ميجا وات، مما تسبب بانقطاع الكهرباء عن سكان القطاع لما يزيد عن 16 ساعة يومياً مقابل 4 وصل فقط.