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غزة- الرسالة نت

حيت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الموقف الوطني الأصيل والمشرف للمسيحيين الذين وقفوا على قلب رجل واحد في مواجهة البطريرك كيريوس ثيوفيلوس الثالث، وعملوا على منعه من الوصول إلى كنيسة المهد في بيت لحم للمشاركة باحتفالات الميلاد.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي، إنها ترى في هذه الوقفة المشرفة تجاه البطريرك المتورط في صفقات بيع أوقاف للكنيسة الأرثوذوكسية في القدس أو تأجيرها للاحتلال امتدادا للمواقف الوطنية النبيلة.

وأضافت أن هذه الوقفة تمثل تعبيرا صادقا وصريحا عن تلاحم أبناء شعبنا مسلمين ومسيحيين في وجه المفرطين والمتواطئين مع المحتل الصهيوني.

ودعت حماس جهاز القضاء الفلسطيني إلى تسريع الإجراءات القانونية والبت في القضايا المرفوعة ضد البطريرك ثيوفيلوس واتخاذ العقوبات الرادعة بحقه.

كما دعت الكنيسة الأرثوذكسية إلى الاستجابة العاجلة لمطالب رعاياها ومؤسساتهم الدينية بعزل البطريرك ثيوفليوس ورفع الغطاء الكنسي عنه.