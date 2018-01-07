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غزة- الرسالة نت

كرمت كتلة الصحفي-غرب غزة صحفيي مؤسسة الرسالة للإعلام، الفائزين بجائزة "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان"، للعام 2017م.

وكرّمت الكتلة، أثناء زيارة وفدها مؤسسة الرسالة، الصحفيين محمد أبو قمر، وشيماء مرزوق، ومحمود هنية.

وأثنى الصحفي أحمد أبو دياب مسؤول الكتلة غرب غزة، على مؤسسة الرسالة وانجازاتها في التحقيقات الصحافية، مؤكدا أنها باتت صاحبة الريادة في هذا الفن.

وهنأ أبو دياب الفائزين، متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح، مشيرا إلى أن التكريم يأتي ضمن سلسة من الفعاليات التي تنوي كتلة الصحفي-غرب غزة تنفيذها لخدمة الصحفيين.

بدوره، شكر رامي خريس المدير العام للرسالة، الكتلة على زيارتها، وتكريم صحفيي المؤسسة.

وتمنى خريس لكتلة الصحفي تحقيق انطلاقة واعدة في دورتها الحالية، بمشاركة جميع الصحفيين، وبما يخدم الجسم الصحفي الفلسطيني.

يذكر أن الرسالة حصلت على جائزة أمان عن فئة الصحافة الاستقصائية على مستوى فلسطين، في حفلها الذي نظمته تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.