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الرسالة نت - وكالات

حقق البرازيلي فيليب كوتينيو حلمه أخيرا بارتداء قميص برشلونة, بعد مفاوضات دامت أشهر عديدة، ليبدأ صفحة جديدة في مشواره داخل قلعة "كامب نو".

وغاب كوتينيو عن آخر مباراتين له مع ليفربول أمام بيرنلي وإيفرتون، وأثناء تلك الفترة ازدادت الشائعات حول انتقاله لبرشلونة، في حين أكد يورغن كلوب مدرب "الريدز" أن سبب ابتعاد اللاعب هو تعرضه للإصابة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية, أن لاعب إنتر ميلان السابق يعاني من إصابة في الفخذ بالفعل، ومن المتوقع أن يغيب مدة تتراوح بين 10-15 يوما عن التدريبات.

ويأمل الجهاز الفني لبرشلونة أن يتم تجهيز كوتينيو قبل مباراة سيلتا فيغو يوم 11 يناير الجاري في كأس إسبانيا، أو مواجهة ريال سوسييداد يوم 14 منه.