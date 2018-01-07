تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية, أن الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي، أصبح قريبا من الانتقال إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى ليفربول إلى تعويض رحيل نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي أكمل انتقاله إلى برشلونة الإسباني، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 160 مليون يورو.

وسيتعاقد ليفربول مع محرز بعقد يمتد لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 55 مليون يورو, علما أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال الساعات المقبلة.

واقترن اسم محرز بالرحيل عن ليستر سيتي خلال الفترة الماضية، في ظل اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية بالتعاقد معه، أبرزها بخلاف ليفربول، تشيلسي وأرسنال.

يشار إلى أن محرز قدّم مستوى مميزا مع ليستر هذا الموسم في كل المسابقات، إذ شارك في 24 مباراة, سجل خلالها 8 أهداف.