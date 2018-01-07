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غزة - الرسالة نت

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة كهرباء غزة محمد ثابت، ظهر الأحد، أن الجانب (الإسرائيلي) بدأ في عملية إعادة خطوط الكهرباء (الإسرائيلية) إلى قطاع غزة، والتي تبلغ قدرتها "70 ميغا وات".

وقال ثابت في تصريح صحفي، إن طواقم شركة الكهرباء (الإسرائيلية) انتهت من تجهيز 7 خطوط من أصل 10 المغذية لغزة، وحاليا هي في طريقها لتجهيز الثلاثة خطوط المتبقية في المحافظات الجنوبية، "لتبدأ طواقمنا في شركة توزيع الكهرباء باستقبال الكميات بعد قليل".

وحول جدول التوزيع، قال ثابت: "حاليا لا يمكننا الحديث عن جدول كهرباء إلا بعد انتهاء الطواقم الإسرائيلية من عملها في رفع قدرة جميع الخطوط المغذية لغزة واستلام شركة التوزيع للكمية المقررة".

واستدرك: "لكن الجدول سيكون أفضل بكثير من الأيام السابقة خاصة بعد انحسار المنخفض الجوي وعودة جزئية للخطوط المصرية التي نتمنى انتظامها وثبات كميتها لكي نستثمر كميتها في زيادة عدد ساعات وصل التيار الكهربائي".

ويأتي ذلك بعدما قرر مجلس الوزراء، قبل أيام، الموافقة على إعادة الـ50 ميغا واط من خطوط الكهرباء المغذية للمحافظات الجنوبية على أن تلتزم شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بموجبات هذا القرار.

يذكر أن هذه الكمية من الكهرباء تم تقليصها من الجانب الإسرائيلي في شهر يونيو الماضي، بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، ضمن خطوات اتخذتها من أجل إنهاء الانقسام.