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الرسالة نت - فادي حجازي

كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها أحمد طينة لاعب غزة الرياضي, في مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة, عن طبيعة إصابته التي تعرض لها الموسم الماضي.

وقالت مصادر مقربة من طينة لـ"الرسالة نت", إن الفحوصات أثبتت إصابته بقطع بالرباط الصليبي والغضروف الهلالي للركبة اليسرى, ما يعني أنه لن يظهر في أي مباراة هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة, على أن يجري بعدها تدريبات تأهيلية قبل العودة للملاعب في موسم 2018-2019.

يشار إلى أن طينة عاد لصفوف غزة الرياضي الموسم المنصرم, بعدما خاض فترة إعارة في الموسم قبل الماضي مع اتحاد الشجاعية.